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Названо число населенных пунктов, освобожденных группировкой «Восток» за неделю

МО: бойцы «Востока» за неделю взяли четыре населенных пункта в Запорожье и ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» в течение недели взяли под контроль четыре населенных пункта. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие страны вынудили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть населенный пункт Малиновка в Запорожской области. В Донецкой народной республике (ДНР) были освобождены населенные пункты Воскресенка, Карла Маркса и Новохатское.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии [Украины]», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что подразделения группировки «Днепр» в период с 12 по 18 июля ликвидировали более 1330 украинских солдат. Также они уничтожили два танка ВСУ, семь станций радиоэлектронной борьбы, 13 боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и 78 автомобилей.

17 июля солдат 36-й бригады в составе группировки российских войск «Восток» с позывным «Калаш» рассказал журналистам, как ликвидировал американского наемника ВСУ в ближнем бою. Это произошло во время сражения за населенный пункт Новохатское.

Ранее штурмовик группировки «Восток» в одиночку зачистил от украинских военных лесополосу в ДНР.

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