Штурмовик «Востока» в одиночку зачистил от ВСУ лесополосу под Новохатским в ДНР

Штурмовик российской группировки «Восток» с позывным «Малой» один зачистил от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) лесополосу у населенного пункта Новохатское в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника операции.

По его словам, сначала российские военнослужащие шли вдвоем, но в какой-то момент один из них получил ранение и не смог продолжить движение.

«После помощи ему с выкатом пошел обратно штурмовать лесополосу», — сказал штурмовик.

До этого российский штурмовик с позывным «Луна» сообщил, что украинские военнослужащие в последнее время стараются как можно раньше сдаться в плен солдатам Вооруженных сил РФ, избегая вступления в бой. «Луна» занимает должность командира штурмовой мотогруппы в составе группировки войск «Восток».

2 июля в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие ВСУ на Сумском направлении добровольно выходят на связь с бойцами ВС России и изъявляют желание сдаться в плен.

Ранее журналисты узнали, что Служба безопасности Украины «прессует» семьи сдавшихся в плен солдат.