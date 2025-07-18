Военные технологии являются лучшим оружием России. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Baijiahao.

Китайские аналитики отметили, что, помимо ядерного арсенала, Россия может похвастаться лидерством в сфере строительства подводных лодок, а также передовой военной авиацией.

В числе главных достижений российской оборонной промышленности были перечислены стратегический бомбардировщик Ту-160, а также истребитель пятого поколения Су-57, атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» класса Северодвинск и танк Т-14.

Преимуществом танка Т-14 была названа первая в мировом танкостроении необитаемая башня, а также размещение экипажа в изолированной бронированной капсуле для улучшения его защиты и оснащенность танка усовершенствованной гладкоствольной танковой пушкой 2A82.

До этого обозреватель Шлепченко заявил, что новым оружием Китая может быть электромагнитная бомба, которая будет выжигать позиции противника за счет наведенного электричества, контактируя с незащищенной электроникой, у которой нет заземления.

Ранее Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России.