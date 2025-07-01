На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России высказались о способном «сжигать все» новом оружии Китая

Обозреватель Шлепченко: новым оружием Китая может быть электромагнитная бомба
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Новым оружием Китая, вызывающим полное отключение электроэнергии в зоне поражения и сжигающим все, но гуманно, может быть электромагнитная бомба. Так считает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Центральное телевидение КНР показало зрителям анимированную видеозапись с демонстрацией нового оружия 29 июня. Название и тип вооружения не раскрывались, но эксперты предположили, что это может быть как графитовая бомба, так и ракета.

Шлепченко считает, что это другой класс боеприпаса.

«Это электромагнитная бомба или электронная бомба. В английской литературе используется термин «генератор со взрывным обжатием электромагнитного поля», — предположил эксперт.

Он уточнил, что внутри такого боеприпаса есть камера, в ней создается стоячая электромагнитная волна, отражающаяся от стенки к стенке. Далее происходит взрывное обжатие ее объема, расстояние между стенками уменьшается и повышается частота волны.

«Когда происходит схлопывание, оболочка разрушается, происходит выплеск электромагнитной энергии. Она выжигает за счет наведенного электричества, контактируя с незащищенной электроникой, у которой нет заземления», — добавил Шлепченко.

До этого Центральное телевидение Китая (CCTV) показало анимированное видео с оружием, способным выводить из строя электростанции, линии электропередачи и вызывать «полное отключение электроэнергии» в зоне поражения.

Ранее стало известно, какое место в мире занимает Россия по военной мощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами