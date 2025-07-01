В России высказались о способном «сжигать все» новом оружии Китая

Обозреватель Шлепченко: новым оружием Китая может быть электромагнитная бомба

Новым оружием Китая, вызывающим полное отключение электроэнергии в зоне поражения и сжигающим все, но гуманно, может быть электромагнитная бомба. Так считает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Центральное телевидение КНР показало зрителям анимированную видеозапись с демонстрацией нового оружия 29 июня. Название и тип вооружения не раскрывались, но эксперты предположили, что это может быть как графитовая бомба, так и ракета.

Шлепченко считает, что это другой класс боеприпаса.

«Это электромагнитная бомба или электронная бомба. В английской литературе используется термин «генератор со взрывным обжатием электромагнитного поля», — предположил эксперт.

Он уточнил, что внутри такого боеприпаса есть камера, в ней создается стоячая электромагнитная волна, отражающаяся от стенки к стенке. Далее происходит взрывное обжатие ее объема, расстояние между стенками уменьшается и повышается частота волны.

«Когда происходит схлопывание, оболочка разрушается, происходит выплеск электромагнитной энергии. Она выжигает за счет наведенного электричества, контактируя с незащищенной электроникой, у которой нет заземления», — добавил Шлепченко.

До этого Центральное телевидение Китая (CCTV) показало анимированное видео с оружием, способным выводить из строя электростанции, линии электропередачи и вызывать «полное отключение электроэнергии» в зоне поражения.

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