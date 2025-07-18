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Российские войска изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

Известия: ВС РФ перешли на новую тактику применения огнеметных систем в зоне СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем (ТОС) в зоне СВО, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Как пишет издание, теперь ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» работают совместно, при этом первая машина создает фронтальный вал огня, а вторая наносит высокоточные удары по тылу противника. Таким образом, огнеметные системы делят между собой полосы воздействия на противника.

Тяжелые огнеметные системы российского производства — это уникальное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество на поле боя. Существуют примеры, когда применение этих систем позволяло российским бойцам занимать позиции противника без единого выстрела. По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха», члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева, в мире, в частности, у западных стран нет сопоставимого аналога тяжелых огнеметных систем. Он подчеркнул, что в этом сегменте Россия в разы превзошла НАТО.

Ранее Путин присудил премию Жукова создателям снарядов для тяжелых огнеметных систем.

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