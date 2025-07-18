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В Орловской области рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников

Клычков: домовладение в Орловской области получило повреждения при атаке БПЛА
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Одно частное домовладение в Орловской области получило повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

«На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, организованы меры по устранению последствий атаки», — отметил глава российского субъекта.

Утром 18 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над регионами страны сбили 73 украинских дрона. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Наибольшее количество целей — 31 — ликвидировали в Брянской области. В Орловской области уничтожили 17 БПЛА, в столичном регионе — 10, в Республике Крым — четыре. Еще три беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря, по два — в Нижегородской и Смоленской областях, по одному — в Калужской, Белгородской и Воронежской области, а также над акваторией Черного моря.

Комментируя ситуацию, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в воздушном пространстве региона сбили 11 дронов. Их перехватили над пятью округами: Можайском, Домодедово, Солнечногорском, Сергиевым Посадом и Красногорском.

Ранее в Липецкой области сняли на видео, как вертолет Ка-52 уничтожил украинский БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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