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В Днепропетровской области российские военные ликвидировали два отряда ВСУ

ТАСС: две группы солдат ВСУ уничтожены в Днепропетровской области при бегстве
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

В Днепропетровской области российские военные уничтожили две группы солдат ВСУ, которые пытались скрыться из района села Январское. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По их информации, с помощью беспилотников-разведчиков были обнаружены две бронемашины, на которых украинские военные пытались уйти. После этого по целям нанесли удары при помощи FPV-дронов. Среди уничтоженных оказались солдаты недавно переброшенных тыловых подразделений ВСУ.

В российском ведомстве также уточнили, что украинское командование направило тыловое подразделение на границу ДНР и Днепропетровской области для укрепления обороны.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин предупредил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может попытаться провести новую операцию по сценарию августа 2024 года, когда украинские силы прорвались в Курскую область. Как утверждает эксперт, Сырский уже сформировал резервную группировку численностью до 50 тысяч человек.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ в Харьковской области.

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