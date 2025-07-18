425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес в районе Мелового в Харьковской области существенные потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В соцсетях жены украинских солдат подтверждают существенные потери 425-го ОШП на данном участке фронта, публикуя сообщения о поиске пропавших без вести вэсэушников», — указал собеседник агентства.

Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие эвакуировали восемь человек из недавно освобожденного села Меловое Купянского района. По его словам, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе эвакуации один человек получил ранение. В настоящий момент он находится в больнице на территории России, врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

глава российской администрации региона писал о том, что российские бойцы эвакуировали 8 человек из Мелового.

Ранее Украина бросила на убой штурмовую группу в Харьковской области.