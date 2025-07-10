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Российские силовые структуры располагают списком сотрудников ТЦК Одессы

ТАСС: силовики РФ получили полный список сотрудников ТЦК Одессы
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Силовые структуры Российской Федерации располагают полным поименным списком сотрудников территориальных центров комплектования в Одессе (ТЦК, аналог военкомата). Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, у силовых структур есть поименный, с адресами список всего личного состава ТЦК Одессы. Он отметил, что все данные сотрудников ТЦК были объединены в базу.

9 июля стало известно, что на сотрудников территориальных центров комплектования по всей территории Украины идет «охота».

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования, чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары.

6 июня начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования полковник Олег Номеровский был ликвидирован в результате подрыва автомобиля.

Ранее на Украине мужчина ранил военкома и полицейского ножом.

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