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Военный эксперт предупредил о новой попытке ВСУ прорваться в Россию

Дандыкин: Сырский готовит удар по Курской и Белгородской областям
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может попытаться провести новую операцию по сценарию августа 2024 года, когда украинские силы прорвались в Курскую область. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в интервью Ura.ru.

По его данным, на Украину вскоре должны прибыть около 50 танков M1A1 Abrams из Австралии. Также, как утверждает эксперт, Сырский сформировал резервную группировку численностью до 50 тысяч человек, и эти танки, вероятно, будут включены в ее состав.

Дандыкин считает, что украинское командование может попытаться использовать технику и личный состав для нового наступления, но повторить прошлогодний успех им вряд ли удастся.

Возможными целями он назвал Курскую, Брянскую и Белгородскую области. По словам эксперта, украинские власти, несмотря на потери, остаются опасным противником, особенно при поддержке западной техники. Он также выразил уверенность, что поставленные Австралией Abrams ждет такая же судьба, как и у уничтоженных американских танков.

Ранее сообщалось, что целый штаб батальона ВСУ дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

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