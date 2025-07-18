Над Нижегородской областью ночью отразили атаку

Российские военнослужащие перехватили БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области в ночь на 18 июля. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что никто не пострадал.
Telegram-канал SHOT сообщал о пяти взрывах в Дзержинске Нижегородской области. Очевидцы утверждали, что в городе работают средства противовоздушной обороны, они отрабатывают по украинским беспилотникам в районе местной промзоны.
До этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны нейтрализовали 24 украинских беспилотных летательных аппарата в четверг с 17:00 до 20:00.
17 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 122 украинских дрона над регионами страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.