СМИ сообщают о взрывах в Нижегородской области

Не менее пяти взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы утверждают, что в городе работают средства противовоздушной обороны, они отрабатывают по украинским беспилотникам в районе местной промзоны.

В публикации отмечается, что четыре взрыва произошли в районе 3:30 мск и еще от пяти до восьми ближе к 4:45 мск. Собеседники издания утверждают, что беспилотники летели очень низко.

Также в регионе наблюдаются проблемы с подключением к интернету, говорится в публикации.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны нейтрализовали 24 украинских беспилотных летательных аппарата в четверг с 17:00 до 20:00.

17 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 122 украинских дрона над регионами страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего целей — 43 — сбили в Брянской области. В Курской области ликвидировали 38 дронов, в Орловской области — 10, в Смоленской и Воронежской областях — по шесть, в Белгородской области — пять. По три БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, республике Крым и Калужской области, по два — в Липецкой и Ленинградской областях, один — в Тульской области.

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.