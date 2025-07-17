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Системы ПВО нейтрализовали 24 украинских беспилотника с 17:00 до 20:00

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ с 17:00 до 20:00
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Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 24 украинских беспилотных летательных аппарата в четверг с 17:00 до 20:00. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большинство целей (21 БПЛА) перехвачено над Брянской областью. По одному беспилотнику нейтрализовано в небе над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

17 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 122 украинских дрона над регионами страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего целей — 43 — сбили в Брянской области. В Курской области ликвидировали 38 дронов, в Орловской области — 10, в Смоленской и Воронежской областях — по шесть, в Белгородской области — пять. По три БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, Республике Крым и Калужской области, по два — в Липецкой и Ленинградской областях, один — в Тульской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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