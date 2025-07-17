Из села в Харьковской области эвакуировали восемь жителей

Российские военнослужащие эвакуировали восемь человек из недавно освобожденного села Меловое Купянского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Еще 8 мирных жителей эвакуировали российские солдаты из села Меловое Харьковской области, которое совсем недавно освобождено нашей армией», — сообщил он.

По словам Ганчева, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе эвакуации один человек получил ранение. В настоящий момент он находится в больнице на территории России, врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Накануне глава российской администрации региона писал о том, что российские бойцы эвакуировали 8 человек из Мелового.

До этого Ганчев сообщил об эвакуации более 30 жителей харьковского села Двуречная. По его словам, российские военные находят мирных жителей и связываются с сотрудниками администрации, которая оказывает поддержку в эвакуации населения

Ранее Ганчев рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области.