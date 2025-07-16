Дания планирует направить солдат «для обучения» на Украину

Проект Вооруженных сил Дании об отправке военных «для обучения» на Украину находится в стадии реализации. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, датские войска осуществляют тесное сотрудничество с украинскими вооруженными силами, при этом представители высшего военного руководства регулярно посещают Украину.

«Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт», — уточнил Барбин.

13 июля сообщалось, что на Украине в результате удара российских войск по учебному полигону ВСУ были ликвидированы несколько иностранных наемников из Молдавии.

По информации молдавских Telegram-каналов, военнослужащие проходили подготовку в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Их отправили туда якобы в рамках негласной договоренности между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским с целью обмена боевым опытом.

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды готовы закупить американское оружие для Украины.