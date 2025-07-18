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СМИ сообщили, что военных врачей будут судить в Краснодаре за поборы с раненых бойцов СВО

«Ъ»: военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО
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Военный суд в  Краснодаре рассмотрит сразу два уголовных дела о  коррупции в  419-м военном госпитале Минобороны РФ, обвинения в  получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медучреждения, которые, по  версии следствия, брали деньги за  оформление документов на  выплаты участникам СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что врачи требовали с раненых военных деньги за выдачу формы №100, которая подтверждает получение травм в зоне боевых действий. Такая справка открывает доступ к компенсациям, которые ранее достигали 3 млн рублей. За оформление одной формы фигурировавший в другом уголовном деле врач требовал 1 млн рублей.

Следствие считает, что экс-начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель Денис Симанчук и начальник поликлиники Леонид Назаренко получали взятки за фиктивное оформление документов. Их обвиняют по статьям о  получении взяток и превышении полномочий. Также по делу проходят трое военных, которые передавали взятки, и трое посредников, включая двух гражданских лиц, говорится в публикации.

2 июня в Иркутске трех местных жителей признали виновными в получении крупных взяток за освобождение от службы в армии. По версии следствия, начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного госпиталя вступил в сговор с врачом-неврологом и уборщиком областной больницы. Вместе они организовали схему, по которой помогали призывникам избежать службы в армии за деньги.

Ранее оренбургского военкома осудили на семь лет из-за взяток.

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