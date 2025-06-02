В Иркутске бывшим сотрудникам больницы вынесли приговор за взятки от уклонистов

СК: в Иркутске экс-сотрудников больницы осудили за взятки от уклонистов

В Иркутске трое местных жителей признаны виновными в получении крупных взяток за освобождение от службы в армии. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.

По версии следствия, начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного госпиталя вступил в сговор с врачом-неврологом и уборщиком областной больницы. Вместе они организовали схему, по которой помогали призывникам избежать службы в армии за деньги.

Сотрудник госпиталя находил тех, кто хотел уклониться от службы, и передавал информацию своему сообщнику. Тот направлял данные врачу, который подготавливал поддельные справки о заболеваниях, дающих право на отсрочку или освобождение от службы. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 2,5 млн рублей.

В Следственном комитете уточнили, что суд признал всех троих виновными. В зависимости от роли в преступлении, им назначены сроки лишения свободы от 4 до 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также каждому назначен штраф — от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Ранее бывшего главврача онкодиспансера в Удмуртии задержали по делу о взятках.