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В Псковской области сбили БПЛА

Беспилотники сбили в Псковской области, предположительно, запущенные из Эстонии
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Средства противовоздушной обороны в Псковской области сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предположительно, запущенные с территории Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что в российском регионе были сбиты украинские дроны-камикадзе.

До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны нейтрализовали 24 украинских беспилотных летательных аппарата в четверг с 17:00 до 20:00.

17 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 122 украинских дрона над регионами страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего целей — 43 — сбили в Брянской области. В Курской области ликвидировали 38 дронов, в Орловской области — 10, в Смоленской и Воронежской областях — по шесть, в Белгородской области — пять. По три БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, республике Крым и Калужской области, по два — в Липецкой и Ленинградской областях, один — в Тульской области.

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.

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