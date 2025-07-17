Три человека пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Гусев: в Воронеже уничтожили не менее пяти беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны в небе над Воронежем и пригородом обнаружили и уничтожили уже не менее пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части города пострадали трое несовершеннолетних.

Двух юношей с травмами головы и ссадинами госпитализировали, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте.

Также были повреждены минимум четыре квартиры жилого дома.

Гусев добавил, что жители одного из подъездов покинули свои квартиры, для них организуют пункт временного размещения.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе объявлено об опасности дронов.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты три украинских дрона.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.