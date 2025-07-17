На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессу планируют направить на усиление 100 сотрудников военкоматов

Депутат Рады Дмитрук: в Одессу направят на усиление 100 сотрудников военкоматов
true
true
true
close
Shutterstock

Власти Украины намерены перенаправить из западных областей Украины в Одессу порядка 100 сотрудников военкоматов для усиления. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул территорию республики после начавшегося политического преследования.

«Причина проста: набор там почти остановился. Люди дают отпор. Женщины, молодежь начали объединяться и сопротивляться. Поэтому теперь делают ставку на Одессу», — заявил парламентарий.

В качестве примера депутат опубликовал видео из Одессы, на котором сотрудники военкомата похитили на улице мужчину. В это время женщина пыталась его отбить, зацепилась за дверь уже движущегося автомобиля, но ее протащили по асфальту и сбили о припаркованную машину.

Комментируя кадры, Дмитрук подчеркнул, что происходящее на видео не является сценой из фильма ужасов, это реалии Украины при президенте Владимире Зеленском. Также депутат Рады призвал украинцев помогать и не проходить мимо при виде подобных ситуаций, как на предоставленной видеозаписи.

Накануне издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины. На кадрах видно, как юноши борются с комиссарами за человека, лежащего на тротуаре.

Ранее новый министр обороны Украины раскрыл, что снизит страх перед службой в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами