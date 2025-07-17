В Одессу планируют направить на усиление 100 сотрудников военкоматов

Власти Украины намерены перенаправить из западных областей Украины в Одессу порядка 100 сотрудников военкоматов для усиления. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул территорию республики после начавшегося политического преследования.

«Причина проста: набор там почти остановился. Люди дают отпор. Женщины, молодежь начали объединяться и сопротивляться. Поэтому теперь делают ставку на Одессу», — заявил парламентарий.

В качестве примера депутат опубликовал видео из Одессы, на котором сотрудники военкомата похитили на улице мужчину. В это время женщина пыталась его отбить, зацепилась за дверь уже движущегося автомобиля, но ее протащили по асфальту и сбили о припаркованную машину.

Комментируя кадры, Дмитрук подчеркнул, что происходящее на видео не является сценой из фильма ужасов, это реалии Украины при президенте Владимире Зеленском. Также депутат Рады призвал украинцев помогать и не проходить мимо при виде подобных ситуаций, как на предоставленной видеозаписи.

Накануне издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины. На кадрах видно, как юноши борются с комиссарами за человека, лежащего на тротуаре.

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