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Из села в Харьковской области эвакуировали жителей

Ганчев: более 30 жителей села Двуречная в Харьковской области эвакуированы
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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Более 30 жителей харьковского села Двуречная эвакуированы. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, российские военные находят мирных жителей и связываются с сотрудниками администрации, которая оказывает поддержку в эвакуации населения.

11 июля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали группу из двух мирных жителей из населенного пункта Двуречная Харьковской области.

По словам главы российской администрации в регионе, взятый ВС РФ в начале года поселок Двуречная располагается близко к линии фронта. По этой причине военнослужащие украинской армии часто наносят по нему удары дронами и артиллерией.

До этого Ганчев сообщил, что после освобождения Соболевки российским военным остается пройти несколько километров до Купянска Харьковской области. Отмечалось, что на данном участке фронта ситуация для украинских военных складывается критическая.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.

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