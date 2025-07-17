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Ганчев рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ расширили контроль на северном участке фронта, взяв Дегтярное
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РИА Новости

Взяв под контроль село Дегтярное в Харьковской области, Вооруженные силы Российской Федерации расширили контроль на северном участке фронта вдоль реки Волчья. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он уточнил, что село Дегтярное является небольшим населенным пунктом около северных границ Харьковской области. Таким образом, по словам Ганчева, российские военнослужащие расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчья.

17 июля министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой народной республике и Каменское в Запорожской области.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Харьковской области 5000 украинских военнослужащих могут попасть в окружение российских войск. По данным канала, армия ВС РФ близка к блокировке снабжения Вооруженных сил Украины в Купянске.

Ранее силовики заявили о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области.

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