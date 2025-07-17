Медведев заявил о необходимости реабилитации и трудоустройства военных после СВО

Медведев: увольнение из армии после окончания СВО должно быть комфортным

Участники специальной военной операции (СВО) после ее завершения должны иметь возможность комфортного увольнения из армии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета, передает ТАСС.

«Важно обеспечить медицинскую и психологическую реабилитацию ветеранов и их семей, а также профессиональную реализацию военнослужащих в гражданской сфере», — сказал Медведев.

В конце февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны проведения специальной военной операции на Украине. По ее словам, в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил 1199 обращений, которые были связаны с демобилизацией из зоны СВО. Сейчас специальная комиссия рассматривает подобные вопросы в индивидуальном порядке.

Ранее в Медведев сравнил Украину и Третий рейх.