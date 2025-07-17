Нынешняя Украина по некоторым признакам похожа на Третий рейх образца 1945 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Таким образом Медведев ответил на вопрос журналиста, могут ли критерии трех «Д» (демилитаризации, денацификации и демократизации), разработанные для фашистской Германии в «Потсдаме», быть сейчас применимы к украинскому государству.

По мнению политика, Третий рейх образца 1945 года и современная Украина сильно различаются по масштабу, роли в мире и по государственной идеологии, но существует и очевидное сходство. Медведев подразумевает под этим сходством кризис идентичности, «откровенно нацистскую символику», а также несменяемость власти, «все более явные признаки диктатуры» и деградацию экономики.

17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне (1939 — 1945 года). Подробнее об этом историческом событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что Россия не заметила ультиматума Трампа.