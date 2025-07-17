Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении железнодорожного транспорта, принадлежащего Вооруженным силам Украины (ВСУ), в районе населенного пункта Доброполье, расположенного в Донецкой Народной Республике. Кадры удара публикует Telegram-канал ИЦПБТ «Рубикон».

Согласно информации, предоставленной ведомством, удары были нанесены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». В качестве целей были выбраны тепловозы, находившиеся в районе села Белозерское. Подчеркивается, что данная железнодорожная техника использовалась украинской стороной для транспортировки военных грузов.

В Минобороны отмечают, что эффективность нанесенных ударов подтверждается, в том числе, видеоматериалами, снятыми украинской стороной.

17 июля экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне СВО.

Ранее в США заявили, что ВС РФ развернули бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.