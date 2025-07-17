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Экипаж бронепоезда ВС РФ уничтожил украинских диверсантов в зоне СВО

Экипаж бронепоезда «Енисей» группы «Центр» уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Как рассказали в оборонном ведомстве, экипаж бронепоезда неоднократно ломал планы киевского режима по срыву доставки гуманитарной помощи для мирных жителей ЛНР И ДНР.

В ходе СВО военные железнодорожники и экипаж специального бронепоезда «Енисей» восстановили сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны ранее рассказали, какие задачи в зоне СВО выполняют военные железнодорожники. Это техническая разведка, разминирование железнодорожных путей, восстановление поврежденных участков, сопровождение военных грузов, наведение переправ, расчистка завалов, выполнение земляных работ. Кроме того, железнодорожные войска обеспечивают надежное техническое прикрытие железных дорог и воинских перевозок.

Ранее в США заявили, что ВС РФ развернули бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.

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