Эксперт заявил о сложностях с обнаружением американских бомбардировщиков B-2

Военный эксперт Алексей Живов охарактеризовал американский бомбардировщик B-2 как самое мощное и дорогостоящее оружие Соединенных Штатов Америки, обладающее высокой степенью незаметности в небе. Таким образом эксперт прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» информацию о том, что B-2 не сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

«Это суперсовременный стратегический бомбардировщик, построенный по типу «летающее крыло», высотный, малозаметный, способный нести обычные бомбы, планирующие бомбы, ракеты и так далее», — заявил Живов.

Он подчеркнул, что перехват B-2 должен осуществляться истребительной авиацией. При этом главной задачей является обнаружение самолета, а не его уничтожение.

По словам Живова, В-2 является самым мощным и дорогим оружием США. Он отметил, что у США подобных самолетов не более 25 штук, и каждый стоит «сумасшедших» денег.

До этого издание Military Watch Magazine писало, что бомбардировщики B-2 не способны преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), однако в случае нанесения удара смогут причинить ограниченные разрушения.

Ранее США использовали бомбардировщики B-2 для отвлекающего маневра в Иране.