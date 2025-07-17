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В США рассказали, чего ждать от бомбардировщиков B-2 в случае удара по России

MWM: бомбардировщики США B-2 могут нанести России лишь ограниченный ущерб
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mark reinstein/Shutterstock/FOTODOM

Американские бомбардировщики B-2 смогут нанести России лишь ограниченный ущерб в случае атаки, пишет Military Watch Magazine (MWM).

По мнению авторов, бомбардировщики B-2 не смогут преодолеть российскую противовоздушную оборону (ПВО). Но в случае удара они смогут нанести ограниченный ущерб.

Американский сенатор Линдси Грэм говорил, что если Москва в течение 50 дней не выполнит требования Вашингтона в отношении конфликта на Украине, то Россию может постигнуть участь Ирана. При бомбардировках Ирана США использовали именно самолеты B-2.

«Хотя возможности российской ПВО развивались гораздо медленнее, чем у СССР, возраст малозаметной конструкции B-2 означает, что он, ..., не будет жизнеспособен для атак на хорошо защищенные цели», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что бомбардировщики B-2 менее приспособлены для действий в условиях развитой ПВО, чем F-35.

До этого обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик писал, что применение на Украине российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по складам, аэродромам и пунктам ВСУ.

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