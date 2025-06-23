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США использовали бомбардировщики B-2 для отвлекающего маневра в Иране

NYT: США направили бомбардировщики с выключенными транспондерами к Ирану
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U.S. Air Force/Staff Sgt. Joshua Hastings/Reuters

США направили бомбардировщики B-2 с выключенными транспондерами для отвлекающего маневра в Иран. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как пишут авторы публикации, в это же время группа бомбардировщиков с включенными транспондерами была направлена в противоположном от Ближнего Востока направлении. Бомбардировщики B-2 — единственные военные самолеты, которые могут нести противобункерные бомбы GBU-57 и не попадать под иранские радары.

«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону [острова] Гуам с включенными транспондерами», — говорится в публикации.

До этого NBC News со ссылкой на двух американских чиновников и осведомленный источник сообщал, что Иран передал президенту США Дональду Трампу предупреждение о готовности активизировать свои «спящие ячейки» на американской территории в случае военной атаки.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.

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