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В Свердловской области раненого бойца СВО вынудили жить на руинах

«Царьград»: раненому участнику СВО не дали жилье вместо разрушенного дома
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В поселке Бисерть Свердловской области раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине по возвращении домой отказались предоставить новое жилье взамен разрушенного дома. Об этом пишет Telegram-канал «Царьград ТВ».

»Андрей Найденов совсем недавно вернулся из зоны СВО. Ранен. Награжден медалью «За храбрость». Из маленькой Бисерти перебрался в Екатеринбург. Из родного дома герой сбежал потому, что в нем нет крыши, а местные власти в помощи отказывают», — говорится в публикации.

«Царьград» со ссылкой на информацию «Народного фронта» пишет, что дом военнослужащего был признан аварийным еще в прошлом году. По данным источника, администрация поселка отказывается ставить защитника Родины в очередь на улучшение жилищных условий. Свой отказ они мотивируют тем, что «эти руины якобы можно восстановить».

10 июля депутат Государственной думы Максим Иванов сообщил, что участник специальной военной операции из Екатеринбурга семь месяцев ждал справку о тяжелом ранении. Парламентарий рассказал, что в октябре прошлого года военный получил минно-взрывную травму, фактически, потеряв зрение. В конце того же месяца военно-врачебной комиссией ранение признано тяжелым. Подтверждающую это справку бойцу отправили на его адрес проживания почтой.

Ранее в России пропавшего без вести участника СВО признали дезертиром.

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