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Потерявший зрение боец СВО больше полугода ждал справку о тяжелом ранении

Депутат Иванов: боец СВО семь месяцев не мог получить справку о тяжелом ранении
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Евгений Биятов/РИА Новости

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга семь месяцев ждал справку о тяжелом ранении. Об этом заявил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в октябре прошлого года военный получил минно-взрывную травму, фактически, потеряв зрение. В конце того же месяца военно-врачебной комиссией ранение признано тяжелым. Подтверждающую это справку бойцу отправили на его адрес проживания почтой.

«Шли месяцы, и даже к концу мая боец ее не получил. Это документ первостепенной важности, без него невозможно оформить страховые выплаты по ранению. Поэтому Роман не мог получить страховку», — написал Иванов.

По словам парламентария, для решений проблемы он обратился в военную прокуратуру Московского военного округа. Там нашли тех, кто замедлил процесс. Менее чем через месяц после жалобы жена военного наконец подтвердила наличие справки.

До этого Иванов рассказал, что участник СВО из Краснотурьинска не мог получить выплату за медаль «За боевые отличия», которой он удостоился в июле 2023 года.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.

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