В России пропавшего без вести участника СВО признали дезертиром

Жительница Красноуральска в Свердловской области 14 месяцев не могла узнать о судьбе супруга — участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, в апреле 2024 года россиянке сообщили, что ее супруг не выжил в бою. Однако за несколько месяцев ей так и не передали документ, подтверждающий этот статус. В мае того же года военному перестали перечислять деньги. В ноябре женщине сообщили в военкомате, что ее супруг жив, но признан самовольно оставившим часть. Близкие участника СВО обратились за помощью к депутату Иванову.

Проверка показала, что статус дезертира солдату присвоили безосновательно. В итоге военного признали пропавшим без вести с мая 2024 года. Иванов сообщил, что также будет сделан перерасчет денежного довольствия, недоплату переведут семье.

До этого в Екатеринбурге вдове участника СВО, которая осталась одна с тремя детьми, отказали в выплатах за мужа.

Женщина рассказала, что примерно через два месяца после того, как супруг подписал контракт с Минобороны РФ, ей пришла «похоронка». При этом в получении выплаты в размере 1,5 млн рублей вдове военного отказали из-за того, что он не выжил во время боев за Курскую область, а не в «зоне проведения СВО».

В минсоцполитики Свердловской области позже объяснили, что произошел «единичный сбой из-за нестандартной ситуации». Там пообещали, что заявление будет пересмотрено и выплата будет назначена.

Ранее участник СВО почти два года не мог получить выплату за награду.