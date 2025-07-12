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Силовики заявили о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области

ТАСС: переброшенные в Харьковскую область штурмовики ВСУ несут потери у Мелового
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Oleg Petrasiuk/AP

Штурмовые бригады 425-го отдельного штурмового полка (ошп) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были экстренно переброшены из Львовской в Харьковскую область, несут потери у населенного пункта Меловое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Допросы военнопленных показали, что противник пытался отбить утраченные позиции на данном участке фронта силами нескольких штурмовых групп 425-го ошп, экстренно переброшенных с полигонов Львовской области. Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что в настоящее время командование ВСУ продолжает переброску личного состава. По их информации, руководство армии намерено выстроить линию обороны на рубеже Хатнее — Амбарное.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы с начала текущей недели отбили более 10 крупных атак ВСУ в районе села Богуславка в Харьковской области. По его словам, сейчас у данного населенного пункта идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что ВСУ наносят удары по украинской бригаде в Харьковской области.

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