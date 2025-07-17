Mash: в Харьковской области 5000 солдат ВСУ могут попасть в окружение

В Харьковской области 5000 украинских солдат могут попасть в окружение, сообщает Telegram-канал Mash.

«Третий огневой мешок для 5000 ВСУшников намечается в Харьковской области. Армия ВС РФ близка к блокировке снабжения ВСУ в Купянске», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, Купянск обороняют четыре украинские бригады — 112-я и 114-я территориальной обороны, 14-я и 43-я — механизированной.

Российские военные наступают на трассу Н-26, которая является ключевой для ротации и поставок боеприпасов ВСУ. Когда трасса будет взята под огневой контроль ВС РФ, украинские военные окажутся в окружении.

До этого ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области сообщало, что десантно-штурмовой полк «Скала», считавшийся элитным подразделением украинских войск, понес большие потери в Харьковской области.

425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала» считался личным проектом главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Ранее силовики заявили о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области.