Франция вывела своих военных с двух последних баз в Сенегале

Франция вывела из Сенегала весь свой военный контингент после 65 лет присутствия, покинув две последние военные базы в африканской стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что военное присутствие Франции было прекращено во всей Западной и Центральной Африке. Напомним, Сенегал является бывшей французской колонией.

В конце ноября 2024 года сенегальский президент Бассиру Диомай Фай заявил, что понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала. Он отметил, что государство имеет право на официальные извинения Франции за военные преступления против сенегальских военнослужащих французской армии, совершенные 80 лет назад.

Ранее Макрон заявил о готовности разместить самолеты с ядерным оружием в ЕС.