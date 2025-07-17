Глава Курской области рассказал об обманном маневре для ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что заместитель командира 155-й гвардейской отдельной Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, полковник Леонид Башкардин спланировал в марте 2025 года отвлекающий маневр для ВСУ в регионе.

По словам Хинштейна, Башкардин использовал прием с ложной колонной техники.

2 марта 2025 года две отвлекающих неприятеля колонны военной техники выдвинулись на север и восток региона. В это же время штурмовые группы ВС РФ двинулись на юг и перешли реку Локня, после чего атаковали опорный пункт ВСУ и создали плацдарм для развития наступления.

9 марта российские военные, проходя за сутки по 6,5 км, полностью зачистили лесополосы к югу от Малой Локни, открыв путь к Судже.

До этого Хинштейн сообщал, что в деревне Гирьи Беловского района Курской области 44-летний мужчина получил осколочные ранения в живот в результате удара беспилотника.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.