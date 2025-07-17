Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела парка «Патриот»

ТАСС: Минобороны потребовало с Попова, Шестерова и Ахмедова 18 млн рублей

Министерство обороны РФ просит взыскать 18 млн рублей с бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, генерал-майора Владимира Шестерова и бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров полностью признал вину по делу о мошенничестве на 25 млн руб. и служебном подлоге.

До этого бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Они полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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