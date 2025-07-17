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Сырский провел первый телефонный разговор с Гринкевичем

Сырский впервые поговорил с новым главкомом НАТО в Европе Гринкевичем
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Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонные переговоры с новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я провел свой первый телефонный разговор с новым главкомом ОВС, генералом Военно-воздушных сил США Алексусом Гринкевичем», — написал Сырский.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.

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