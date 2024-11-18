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Украину уличили в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

ОЗХО: на Украине обнаружили токсичный химикат, запрещенный в военных действиях

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Fabian Bimmer/Reuters

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в Днепропетровской области Украины следы токсичного химиката, запрещенного в военных действиях. Об этом сообщается в заявлении организации в соцсети Х.

По данным ОЗХО, предполагаемый инцидент произошел 20 сентября в районе украинского села Ильинка, где украинские военные применяли «средства борьбы с беспорядками». Эксперты ОЗХО отправились туда, чтобы собрать образцы. Они исследовали корпус гранаты и два образца почвы. Анализ провели две лаборатории, после чего был сделан вывод о содержании в образцах следов «токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS».

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) запрещает использовать такие агенты в военных целях, подчеркнули в ОЗХО.

В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают систематически использовать токсичные химикаты против российских военных и мирного населения. Речь идет о хлоре, аммиаке, аммиачной селитре и серной кислоте, включенных в списки 2 (Би-Зет) и 3 (хлорпикрин) КЗХО, а также в перечень Химических средств борьбы с беспорядками.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области.

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