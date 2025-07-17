Стало известно о новых пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Воронеж

Число пострадавших в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до четырех. Еще двое раненных — несовершеннолетние 2009 и 2013 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 года рождения). Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались», — сказано в сообщении.

Глава Воронежской области добавил, что повреждения на территории региона еще устанавливаются. Восстановительные работы начнутся после получения разрешения от оперативных служб, заключил Гусев.

17 июля сообщалось, что после попадания обломков беспилотника в многоэтажку в левобережной части Воронежа жильцы одного из подъездов дома покинули свои квартиры.

До этого в небе над Воронежем и пригородом обнаружили и уничтожили уже не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, в результате налета пострадали трое несовершеннолетних: двух юношей с травмами головы и ссадинами госпитализировали, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте. Кроме того, были повреждены минимум четыре квартиры жилого многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.