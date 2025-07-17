В поврежденной многоэтажке Воронежа жильцы эвакуировались из квартир

После попадания обломков беспилотника в многоэтажку в левобережной части Воронежа жильцы одного из подъездов дома покинули свои квартиры. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, людей разместят в пункте временного размещения, а на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил чиновник.

До этого в небе над Воронежем и пригородом обнаружили и уничтожили уже не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, в результате налета пострадали трое несовершеннолетних: двух юношей с травмами головы и ссадинами госпитализировали, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте. Кроме того, были повреждены минимум четыре квартиры жилого многоэтажного дома.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

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