Посол Тавдумадзе: колумбийские наемники едут в Европу, чтобы вступить в ВСУ

Украинские спецслужбы ведут активную работу по вербовке граждан Колумбии с боевым опытом в ряды ВСУ. Об этом заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.

По его словам, численность колумбийцев, желающих участвовать в боевых действиях против российских войск на Украине, остается на высоком уровне. Тавдумадзе отметил, что военные из Колумбии едут в Европу целыми группами.

«Есть сведения, что «солдаты удачи» направляются в Европу целыми группами по 50 и более человек с целью вступления в ВСУ», — сообщил посол.

До этого стало известно, что украинское командование перебросило в Сумскую область большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Источник в российских силовых структурах рассказал, что это стало известно благодаря радиоперехватам. Кроме того, иностранных бойцов без признаков жизни находят на позициях в лесопосадках.

Военные ВС РФ сделали вывод, что ВСУ не просто затыкают наемниками одиночные бреши в обороне или используют в точечных операциях, а посылают целыми группами в зону боевых действий для противостояния российским войскам.

Ранее Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен наемников ВСУ.