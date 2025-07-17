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В Британии сообщили, что Зеленский получил отказ по ракетам Tomahawk

Меркурис: Украина просила у США ракеты Tomahawk, но получила отказ
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U.S. Navy/Abaca Press

Украина предпринимает попытки добыть у США самое продвинутое вооружение, в том числе недавно попросила ракеты Tomahawk, на что получила отказ. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украина постоянно пытается залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение», — сказал он.

По мнению аналитика, при составлении списка оружия, которое хотелось бы получить от Соединенных Штатов в рамках военной помощи, Киев консультировался со своими «покровителями» в Вашингтоне. Меркурис отметил, что украинцы попросили у президента США Дональда Трампа крылатые ракеты средней дальности Tomahawk, которые могли бы позволить украинской армии наносить удары вглубь России.

По его словам, Германия хотела купить для ВСУ ракетные комплексы Typhoon, которые используются для запуска крылатых ракет Tomahawk.

«Украинцы пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», — заключил аналитик.

До этого военный эксперт, историк Войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов выразил мнение, что если Трамп примет решение передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, они не смогут повлиять на ход специальной военной операции.

Ранее СМИ рассказали, когда американское оружие будет готово к отправке на Украину.

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