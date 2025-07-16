Эксперт раскрыл, повлияют ли американские ракеты Tomahawk на ход СВО

Если президент США примет решение передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, они не смогут повлиять на ход специальной военной операции. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, историк Войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Tomahawk мы еще сбивали нашими комплексами и во время войны в Югославии, и в других локальных конфликтах. То есть это не является чем-то таким сверхъестественным, с чем наша система ПВО не может бороться», — напомнил специалист.

Сложность, по его словам, заключается только в том, что эти ракеты имеют большую дальность — до 2500 километров, а также низкую высоту полета. Однако у России накоплен достаточный опыт в борьбе с подобными вооружениями.

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16 июля стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность расширения военной помощи Киеву, включая поставки ракет Tomahawk, которые стали своего рода визитной карточкой американских военных операций за рубежом. «Газета.Ru» разбиралась, могут ли они появиться на Украине, а также какие особенности есть у этого оружия.

Ранее СМИ рассказали, когда американское оружие будет готово к отправке на Украину.