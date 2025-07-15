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СМИ рассказали, когда американское оружие будет готово к отправке Украине

NYT: почти все американское оружие для Киева готово к отправке
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Почти все американские вооружения по новой договоренности Вашингтона и НАТО уже готовы к отправке в страны альянса для последующей передачи Киеву. Об этом сообщает The New York Times.

Издание подчеркивает, что оружие либо направляется «из военных запасов, либо было только произведено».

До этого военный эксперт и аналитик Сергей Глазунов заявил, что Соединенные Штаты не готовы воевать с Россией, поэтому не будут передавать Украине ракеты Tomahawk, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет WP, Трамп призвал Зеленского усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Днем ранее Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Трамп даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Какое оружие в итоге окажется у Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили об «очень позитивных сигналах» из США по закупке Patriot для Украины.

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