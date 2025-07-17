Жителей Воронежа предупредили о возможных взрывах

Гусев: в разных районах Воронежа могут быть слышны взрывы

Жители Воронежа могут слышать взрывы в разных районах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что взрывы будут связаны с работой саперов, которые обезвреживают обнаруженные обломки сбитых дронов.

Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие, но при этом не ослаблять бдительность в период опасности атаки беспилотников.

Гусев напомнил воронежцам, что не следует приближаться к обломкам дронов.

17 июля сообщалось, что после попадания обломков беспилотника в многоэтажку в левобережной части Воронежа жильцы одного из подъездов дома покинули свои квартиры.

До этого в небе над Воронежем и пригородом обнаружили и уничтожили уже не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, в результате налета пострадали трое несовершеннолетних: двух юношей с травмами головы и ссадинами госпитализировали, девушке с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте. Кроме того, были повреждены минимум четыре квартиры жилого многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.