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В Воронеже ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Гусев: в Воронеже введен режим ЧС для устранения последствий атаки беспилотников
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Для устранения последствий атаки беспилотников на Воронеж создан оперативный штаб в правительстве Воронежской области, было принято решение о введении режима ЧС на территории города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По последней информации врачей, общее число пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Гусев рассказал, что из числа пострадавших четверо — дети и подростки с ранениями разной степени тяжести: один несовершеннолетний находится в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Ночью 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили. По официальной информации, 22 человека, включая годовалого ребенка, получили травмы. Один из пострадавших, 56-летний мужчина, находится в коме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.

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