Глава Воронежа рассказал о повреждениях в городе после атаки дронов ВСУ

В Воронеже после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены как минимум 26 квартир и 7 частных домов. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в Telegram-канале.

«В разных районах города повреждения имеют более 26 квартир. У 7 частных домов незначительно пострадали остекления и фасады, еще на одном участке – хозяйственная постройка», — сказано в сообщении.

Также, по словам мэра, 10 автомобилям нужен ремонт. Работа по оценке ущерба продолжается, подчеркнул Петрин. Кроме того, мэр пообещал расселить семьи, которые нуждаются в предоставлении временного жилья.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что для устранения последствий атаки беспилотников на Воронеж создан оперативный штаб в правительстве Воронежской области, было принято решение о введении режима ЧС на территории города.

Общее число пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Гусев рассказал, что из числа пострадавших четверо — дети и подростки с ранениями разной степени тяжести: один несовершеннолетний находится в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.