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Число раненых при налете БПЛА на Белгород возросло

Гладков: число пострадавших при атаке дронов на Белгород увеличилось до шести
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Число пострадавших при налете украинских БПЛА на Белгород увеличилось до шести. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что все раненые были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Власти продолжают обходить территорию.

До этого глава региона рассказал, что пять человек — две женщины и трое мужчин — получили осколочные ранения. Еще один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. В результате атаки беспилотников также были повреждены шесть домов. На места падения обломков дронов прибыли оперативные службы.

Telegram-канал Baza уточнил, что налету подверглась западная часть Белгорода, а на месте прилетов начались пожары. Пострадавшие во время атаки находились на улице.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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