Украина увеличит расходы на оборону

Украина увеличит расходы государственного бюджета на сектор обороны и безопасности на 412 млрд гривен (≈ $10 млрд), средства поступят от доходов и заимствований. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает «РБК-Украина».

По словам политика, правительство страны уже одобрило законопроект, поступивший в Верховную раду.

«Мы предлагаем увеличить финансирование сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд гривен. Из них почти 311 млрд гривен ($7,5 млрд) предусмотрено на министерство обороны», — уточнил Шмыгаль.

Кроме того, предлагается направить более 100 млрд гривен ($2,4 млрд) на усиление возможностей министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, национальной гвардии, пограничной службы, службы безопасности, а также главного управления разведки Украины.

Также 6,3 млрд гривен ($150 млн) планируется направить министерству цифровой трансформации, в том числе для развития оборонных инноваций. В общей сложности расходы госбюджета будут увеличены на 449 млрд гривен ($11 млрд), рассказал Шмыгаль.

Ранее страны НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП.